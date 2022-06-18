Захарова назвала виновников распространения наркотиков в России

Фото: МИД РФ

Служба безопасности Украины помогает наладить украинским силовикам поставки наркотиков в Россию. Об этом в субботу, 18 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Судя по всему, упор был сделан на работу с молодежью, именно поэтому вместо классических опиатов украинцы распространяли «модную» среди подростков синтетику: соли и спиды. Естественно, доход от нелегального сбыта поступал не несчастным украинским курьерам (которых, как показывают допросы, еще и запугивали расправами над семьями), а в лапы СБУ, — отметила она.

При этом дипломат добавила, что украинским силовикам дали задачу найти потенциальных преступников, которые могли бы распространять наркотики на территории России. Она также в своем Telegram-канале отметила, что подобные «приемы не новы».

Боец 92-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Ковальчук рассказал, что украинские военнослужащие, в том числе офицерский состав, массово употребляют амфетамин и марихуану. По его словам, начал курить «травку» именно в армии, употреблял ее в том числе и в ходе выполнения своих повседневных обязанностей.

Помимо этого, Захарова заявила, что Украина больше не существует в ее привычных границах.