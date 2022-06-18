«Удар ниже пояса»: Читатели Le Figaro разглядели в словах Путина об Украине в ЕС важный намек

Фото: Администрация президента РФ

Особое внимание читателей французской газеты Le Figaro привлекло то, как в ходе Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин оценил перспективы вступления Украины в Евросоюз.

— Мы ничего не имеем против. Это суверенное решение любой страны — присоединяться или не присоединяться к экономическим объединениям. А дело этого экономического объединения — принимать в свои члены новые государства или нет, — заявил глава РФ.

В связи с этим французские пользователи Сети решили высказаться насчет того, что ожидает Евросоюз после подобных действий.

— Кандидатура Украины в ЕС не представляет угрозы для России. Я бы даже сказал, что это устроило бы Россию. Надо признать, что и без того экономически ослабленная Европа долгие годы будет нести бремя Украины, — считает интернет-пользователь Insight2000.

При этом он добавил, что за всеми этими красивыми декларациями поддержки уже стоят и будут стоять миллионы, которые европейцы будут платить в виде налогов.

— Еще один удар ниже пояса от Путина, который будет смеяться, пока европейцам придется взять на себя финансовое бремя Украины, — цитирует TIESSE DI HOYE РИА Новости.

Накануне Франция, Германия, Италия и Румыния выступили за «немедленное» предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. На фоне различных событий глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС).