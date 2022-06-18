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Путин поблагодарил медиков за работу в зоне спецоперации

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Путин поблагодарил медиков за работу в зоне спецоперации
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин выразил благодарность медикам, оказывающим помощь в зоне проведения операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в субботу, 18 июня.

— Хочу особо обратиться к военным врачам, фельдшерам, медсестрам, младшему медицинскому персоналу, которые, порой жертвуя собой, оказывают медицинскую помощь под обстрелами, на передовой. Низкий поклон вам за спасенные жизни наших боевых товарищей, которые принимают участие в специальной военной операции, — сказал глава государства.

Также Путин поблагодарил за работу сотрудников федеральных и региональных медицинских учреждений, больниц, поликлиник, работников скорой помощи и военнослужащих медицинской службы. Он добавил, что важной задачей является повышение качества и доступности медицинской помощи в России.

Особенно это касается жителей малых городов и поселков, людей старшего поколения, а также семей с детьми, передает слова Путина сайт Кремля.

До этого сообщалось, что сводные отряды Федерального медико-биологического агентства смогли оказать помощь свыше 8,5 тысячи пациентов из ДНР, ЛНР и с Украины. При этом сводный мобильный медицинский отряд ФМБА России начал свою работу на освобожденной территории ДНР с 21 марта.

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