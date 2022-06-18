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Дептранс предупредил о возможных ограничениях в метро из-за концерта в «Лужниках»

Лейла Алиева
Город
Дептранс предупредил о возможных ограничениях в метро из-за концерта в «Лужниках»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, метро Фрунзенская Карта всех событий

Ситуативные ограничения на вход и выход ожидаются на некоторых станциях метро в связи с проведением концерта на стадионе «Лужники». Об этом в субботу, 18 июня, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Будьте внимательны: по требованию полиции на станциях мосметро «Парк культуры», «Фрунзенская», «Спортивная», «Воробьевы горы», «Университет» и МЦК Лужники возможны ситуативные ограничения входа и выхода, — говорится в сообщении.

Рекомендуется также заранее приобретать проездные на обратную поездку на метро, так можно будет сэкономить время в дороге после окончания мероприятия. Кроме того, оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что автобусы трех маршрутов не будут ходить утром 19 июня по улицам Бачуринская и Липовый Парк. Причиной стало проведение крестного хода. Жителям столицы порекомендовали пользоваться остановками на улице Александры Монаховой.

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