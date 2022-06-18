Диетолог перечислила продукты, на которых нельзя экономить

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На качестве и составе базовой продуктовой корзины нельзя экономить. Об этом заявила врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог, профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова.

— Есть базовая продуктовая корзина, которая действительно должна быть высококачественной за счет ее регулярности использования. На ней экономить нельзя. Важно контролировать стандарты изготовления продуктов, которые производители должны описывать на упаковках. Читать надо то, что написано, — сказала эксперт.

Специалист посоветовала отдавать предпочтение продуктам с коротким сроком хранения. Так, полуфабрикаты опаснее, чем кусок мяса, а хлеб должен быть грубого помола из качественной муки и от хорошего производителя, передает URA.RU.

До этого доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург перечислил продукты, которые помогают бороться с депрессией. Так, на первое место он поставил жирную морскую рыбу и рыбий жир. По его словам, это источник омега-3 жирных кислот, очень важный компонент для питания и функционирования головного мозга.