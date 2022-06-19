ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

В Москве завершился прием заявок на участие в конкурсе «Городская творческая мастерская»

Егор Провоторов
Город
В Москве завершился прием заявок на участие в конкурсе «Городская творческая мастерская»
Художница из мастерской «Лито» Алена Вершигорова демонстрирует свою работу / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В минувшую субботу, 18 июня, подошел к концу прием заявок на участие в третьем сезоне конкурса «Городская творческая мастерская». На рассмотрение было подано более 1,7 тысячи проектов — участники рассказали об интересных способах проводить досуг.

Конкурс проходит в три этапа. Отборочная часть длилась с 4 апреля по 12 июня. С 13 июня по 4 июля проходит дистанционная экспертная оценка конкурсантов. Члены жюри определят победителей 8 июля.

В 2022 году участие в конкурсе можно принять без ограничений по возрасту. Инициативы по семейному творческому досугу принимают в девяти номинациях: «Рисунок», «Фотография», «Поделка», «Танец», «Музыкальное произведение», «Постановка», «Видео», «Литературное произведение», «Продукт».

«Городская творческая мастерская» является сетевым проектом городских культурных учреждений, включающий в себя творческие мастерские и мероприятия по различным направлениям в шаговой доступности от дома или работы, пишет портал mos.ru.

Целями проекта являются развитие современной городской культурной среды, а также поддержка творческой активности и инициатив жителей столицы. Председателем жюри конкурса является художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт.

Накануне столичный региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ГУП «Экотехпром» объявил конкурс экологического плаката «Москва — чистый город».

Конкурсы подали заявку Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте