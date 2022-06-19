В Москве завершился прием заявок на участие в конкурсе «Городская творческая мастерская»

Художница из мастерской «Лито» Алена Вершигорова демонстрирует свою работу / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В минувшую субботу, 18 июня, подошел к концу прием заявок на участие в третьем сезоне конкурса «Городская творческая мастерская». На рассмотрение было подано более 1,7 тысячи проектов — участники рассказали об интересных способах проводить досуг.

Конкурс проходит в три этапа. Отборочная часть длилась с 4 апреля по 12 июня. С 13 июня по 4 июля проходит дистанционная экспертная оценка конкурсантов. Члены жюри определят победителей 8 июля.

В 2022 году участие в конкурсе можно принять без ограничений по возрасту. Инициативы по семейному творческому досугу принимают в девяти номинациях: «Рисунок», «Фотография», «Поделка», «Танец», «Музыкальное произведение», «Постановка», «Видео», «Литературное произведение», «Продукт».

«Городская творческая мастерская» является сетевым проектом городских культурных учреждений, включающий в себя творческие мастерские и мероприятия по различным направлениям в шаговой доступности от дома или работы, пишет портал mos.ru.

Целями проекта являются развитие современной городской культурной среды, а также поддержка творческой активности и инициатив жителей столицы. Председателем жюри конкурса является художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт.

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