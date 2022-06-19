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Джонсон назвал четыре шага, которые стоит предпринять Лондону для помощи Киеву

Егор Провоторов
В мире
Джонсон назвал четыре шага, которые стоит предпринять Лондону для помощи Киеву
Фото: flickr/number10gov

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу, 18 июня, в статье для газеты Sunday Times выразил опасения, что в ситуации с Украиной стоит готовиться к длительному периоду боевых действий, в связи с чем призвал союзников Лондона помочь Киеву.

По словам главы кабинета министров, Великобритания и ее союзники обязаны ответить, «обеспечив Украине стратегическую выносливость», которая будет необходима для выживания и для того, чтобы «одержать победу». В этой связи Джонсон перечислил четыре шага, которые стоит предпринять Лондону и его партнерам.

Во-первых, по его мнению, Украине необходимо передавать оружие, технику и боеприпасы. Также стоит помочь Киеву «сохранить жизнеспособность украинского государства». В-третьих, необходимо развивать альтернативные маршруты поставок. Наконец, Джонсон призвал вывезти из страны запасы зерна, которые оказались заблокированы в портах Украины, пишет РИА Новости.

— Ни один из этих шагов не даст немедленных результатов, хотя необходимость восстановления экспорта продовольствия едва ли может быть более насущной. Все это потребует решительных усилий со стороны Великобритании и наших союзников, которые продлятся месяцы и годы, — резюмировал глава британского правительства.

Накануне в эфире британского телевидения Джонсон заявил, что мировое сообщество начинает уставать от темы Украины.

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