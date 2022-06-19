Вырастут красивыми и здоровыми: ясновидящая Кажетта назвала два лучших месяца для зачатия детей

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Рождение ребенка — это самое главное событие в жизни каждого родителя. Чтобы малыш появился на свет здоровым и красивым, нужно к этому хорошенько подготовиться. Помимо походов к врачу, приема различных витаминов и лекарств, будущим родителям следует задуматься о месяце, в котором произойдет зачатие ребенка. Об этом «Вечерней Москве» рассказала шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

По словам эксперта, все зависит от мировоззрения самих родителей и их предпочтений.

— Но все же лучше планировать беременность на начало весны — март или апрель. Следовательно, ребенок ваш появится ближе к Новому году. Во-первых, самой матери будет намного комфортнее переносить беременность именно в это время. Летом будущая мама сможет спокойно отдыхать и наслаждаться теплыми деньками, так как животик будет еще относительно небольшим. Осенью женщина отправится в декрет. Как раз в это время очень много дождей, холодно, на улице ветер, так что лучше сидеть дома и готовиться к появлению малыша, чем каждый день ходить на работу, да еще и в таком положении, — пояснила Кажетта.

Ясновидящая также отметила, что в таком случае ребенок появится в самое чудесное время года, ведь именно зимой отмечаются все волшебные и сказочные праздники.

— Если же малыш родится в такой сказочный период, он несомненно будет очень красивым. Еще такие детки меньше болеют, так как уже с рождения, так сказать, привыкают к суровой зиме, — подчеркнула шаманка.

По ее словам, испокон веков люди верили в то, что времена года играют важную роль в планировании семьи. Они были уверены, что только благодаря соблюдению некоторых правил ребенок родится здоровым и в будущем обретет счастье.

— Жители Древней Руси старались зачинать детей осенью, а рожали уже ближе к лету. Это было связано с тем, что деток старались приучать к труду с самого рождения. Ни для кого не секрет, что в теплое время года крестьяне постоянно трудились в полях. И мужчины, и женщины. А куда ребенка девать? Правильно, брали с собой на работу. Они верили, что такой способ воспитания поможет малышу стать трудолюбивым и послушным, — рассказала Кажетта.

Однако сейчас, по мнению ясновидящей, лучше позабыть о древних поверьях и самим принимать решение. В каждом сезоне можно найти плюсы и минусы. Главное, чтобы ребенок рос в любви и во взаимопонимании и оба родителя были готовы к такой ответственности, тогда малыш точно сможет стать счастливым.

— Естественно, не стоит забывать про период овуляции, ведь именно в это время женщина как никогда готова забеременеть. Кроме того, некоторые пары стараются совместить планирование ребенка с другим приятным событием: отпуском, поездкой за город или каким-нибудь праздником. Почему? В это время оба максимально расслаблены и готовы к зачатию, — заключила шаманка.