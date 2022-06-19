Столтенберг поделился мнением относительно продолжительности конфликта на Украине

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг в субботу, 18 июня, заявил, что поставки современных вооружений могут дать украинским силам возможность вернуть контроль над востоком страны, и не исключил при этом вероятность того, что конфликт может затянуться на годы.

В интервью одной из немецких газет руководитель европейского военного блока заявил, что увеличение поставок оружия на Украину может помочь Киеву вернуть контроль над Донбассом. При этом Столтенберг добавил, что НАТО не является частью конфликта, заметив, что альянс не будет посылать своих солдат в эпицентр боевых действий.

Генсек альянса также снова отметил, что в НАТО не замечают «более высокого уровня готовности» российских ядерных сил. По его словам, «никто не знает», сколько продлится конфликт на территории бывшей советской республики, пишет РИА Новости.

Накануне Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс начал разработку новой модели обороны, которая будет применяться у границ с Россией. По словам генсека НАТО, модель состоит из нескольких элементов.