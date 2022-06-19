Диетолог Соломатина рассказала, какие продукты могут «обмануть» желудок

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Врач-диетолог Елена Соломатина в минувшую субботу, 18 июня, рассказала россиянам, пытающимся похудеть, как «обмануть» желудок и снизить аппетит.

По словам эксперта, в этих целях необходимо включать в рацион как можно больше овощей, богатых клетчаткой, которая помогает насытиться. Помимо этого, в овощах содержится хлорогеновая кислота, которая способствует снижению веса.

Также специалист рассказала, что худеющим необходимо обязательно употреблять в пищу теплые овощные супы. Именно теплая пища согревает желудок, тем самым посылая в мозг сигналы о сытости. Суп лучше есть с цельнозерновым хлебом, который также приносит чувство сытости. Он, в отличие от белого хлеба, наполняет человека энергией, а также защищает от рака желудка, заметила Соломатина в интервью Общественной службе новостей.

Накануне врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова рассказала, что для снижения веса достаточно недобора калорий, при этом неважно, занимается человек спортом или нет. По ее словам, ключевое правило похудения — дефицит калорий.