Человек пострадал в результате пожара в Восточном Бирюлеве

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Бирюлёвская улица, 52к3 Карта всех событий

В результате пожара в доме 52к3 на Бирюлевской улице одному человеку потребовалась помощь скорой помощи. Горели две квартиры, идет эвакуация жильцов, сообщил «Вечерней Москве» источник в воскресенье, 19 июня.

По словам источника, возгорание произошло на девятом этаже жилого здания. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, огонь уже потушили, уточнили в столичном главке. О состоянии пострадавшего информации пока не поступало.

До этого сообщалось, что пожар произошел в здании дореволюционной постройки по адресу улица Тверская, дом 27, строение 2. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности. Из-за работы пожарных движение транспорта на Тверской улице ограничили в сторону центра. На месте происшествия работали порядка 100 человек и 30 единиц техники.

Позже стало известно, что пожар в здании дореволюционной постройки полностью ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал. Все жильцы дома были эвакуированы.