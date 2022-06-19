Глава Луганской ОВА Гайдай: Гражданские отказались выходить с завода «Азот»

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Мирные жители отказались покидать территорию завода «Азот» в городе Северодонецк, сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай в воскресенье, 19 июня.

— Им предлагали много раз эвакуироваться, они не хотят, — заявил Гайдай.

По его словам, на территории завода на данный момент находятся 568 гражданских, в том числе 38 детей, передает РБК.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о мирных жителях Северодонецка, которые смогли покинуть промышленную зону города. Он отметил, что пожилые люди на свой страх и риск покинули территорию промышленной зоны. В подвальном помещении удерживаются около 200 человек, среди них дети, старики и женщины. Жители не хотят покидать опасную зону, так как боятся расправы со стороны украинских националистов.

Глава ЧР также заявлял, что срыв эвакуации мирных жителей с завода «Азот» украинскими боевиками является настоящей подлостью. Он подчеркнул, что обстрел со стороны украинских боевиков продолжается до сих пор, а гуманитарным коридором так никто и не смог воспользоваться.