В России выявили 3081 случай коронавируса за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За прошедшие сутки в 85 регионах России выявили 3081 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» в воскресенье, 19 июня.

Так, за последние 24 часа в России от коронавируса скончались 62 человека, еще 730 граждан было госпитализировано. При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели 3279 россиян, уточняется на портале.

Фото: Cтопкоронавирус.рф

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что число заразившихся коронавирусом в России снижается. Однако представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на территории России Мелита Вуйнович допустила возможность роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в 2022 году.

По ее словам, росту заражения COVID-19 может способствовать то, что большое число россиян не сталкивались с коронавирусом ни посредством заболевания, ни через вакцинацию.

Также стало известно о выявлении варианта «омикрона» ВА.5 в РФ. Глава Роспотребнадзора уточнила, что сейчас ведут подготовку к распространению этих вариантов болезни, а накопленный опыт врачей и ученых позволяет понять, как действовать в сложившейся ситуации.