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Московские врачи за сутки вылечили 179 человек от коронавируса

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи за сутки вылечили 179 человек от коронавируса
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Московские врачи за минувшие сутки вылечили 179 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице в воскресенье, 19 июня.

В общей сложности после прохождения лечения от коронавируса в Москве выздоровели более 2,5 миллиона пациентов. За последние 24 часа в столице выявили 172 новых случая заражения ковидом.

При этом в столичные медицинские учреждения госпитализировали 103 человека, у которых диагностирован COVID-19. 13 жителей столицы скончались в результате осложнений, вызванных инфекцией, говорится в сообщении в Telegram-канале «Оперштаб Москвы».

Московские врачи за сутки вылечили 179 человек от коронавируса Фото: Оперштаб Москвы

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что число заразившихся коронавирусом в России снижается. Однако представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на территории России Мелита Вуйнович допустила возможность роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в 2022 году.

По ее словам, росту заражения COVID-19 может способствовать то, что большое число россиян не сталкивались с коронавирусом ни посредством заболевания, ни через вакцинацию.

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