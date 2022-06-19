Курский губернатор Старовойт: Беспилотник ВСУ сбросил боекомплект у хутора Кучеров

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Украинский беспилотник сбросил боекомплект у хутора Кучеров Курской области. Поврежден дом, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в воскресенье, 19 июня.

— Сегодня около полудня в воздушное пространство приграничного Беловского района проник вражеский беспилотник. К сожалению, он успел сбросить боекомплект в районе хутора Кучеров. Незначительно пострадал один из домов на окраине населенного пункта: в нем разбиты оконные стекла, поврежден забор домовладения. Пострадавших нет, — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

17 июня губернатор региона заявил, что село Гордеевка в Курской области, которое располагается рядом с российско-украинской границей, было обстреляно со стороны Украины. По его словам, обстрел произошел около 05:00 17 июня. В результате случившегося никто не пострадал, так как огневая точка ВСУ была оперативно подавлена.

Из-за обстрела некоторые здания в селе остались без окон. В настоящее время ситуацию контролируют местные пограничники и военнослужащие.