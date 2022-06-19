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Умер бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис

Антон Махов
Общество
Умер бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис
Фото: ТАСС

Бывший госсекретарь и первый вице-премьер РСФСР Геннадий Бурбулис умер на 77-м году жизни. Об этом сообщил его пресс-секретарь Андрей Марков в воскресенье, 19 июня.

— Он не болел, прекрасно себя чувствовал и только что принял участие в работе IX Глобального Бакинского форума, на котором обсуждался вопрос «Угроза глобальному миропорядку», — сказал представитель политика.

Смерть Бурбулиса была неожиданной, передает слова Маркова «Интерфакс».

Он был одним из ближайших соратников Бориса Ельцина в начале его президентства. В 1991–1992 годах он занимал должности государственного секретаря и первого заместителя председателя правительства России.

Бурбулис родился 4 августа 1945 года в Первоуральске. В 1962 году он окончил среднюю школу и поступил на работу слесарем КИП на хромпиковый завод, а далее работал на Первоуральском новотрубном заводе.

С 1964 года Бурбулис поступил на службу в ракетные войска. После этого, в 1969 году, поступил в Уральский государственный университет, философский факультет которого окончил в 1973-м.

Также он был членом КПСС с 1971 по 1990 год. С 1973-го в течение 10 лет он был преподавателем диалектического материализма и марксистско-ленинской философии в Уральском политехническом институте. Бурбулис имел звания доцента и кандидата философских наук.

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