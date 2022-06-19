ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Мэр Одессы Труханов заявил о беспокойстве из-за ненависти «ко всему русскому»

Антон Махов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Мэр Одессы Труханов заявил о беспокойстве из-за ненависти «ко всему русскому»
Фото: Alina Vozna / CC BY-SA 4.0

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил об обеспокоенности из-за роста ненависти «ко всему русскому».

— Одесса является многокультурной столицей Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому, — сказал политик.

Он, как уточняется, попал под давление желающих переименовать улицу Пушкина рядом со зданием мэрии. При этом Труханов подчеркнул, что не поддержал бы данную инициативу.

Мэр ранее объявил о планах переименовать те улицы в Одессе, чьи названия связаны с Россией. Речь, в частности, идет о Новомосковской, Воронежской, Курской, Бородинской и других улицах, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что член главсовета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил переименовать Украину в УГИЛ, образовав название от Украинского государства Ивано-Франковска и Львова. По его словам, именно представители западных регионов страны являются сатрапами националистического режима, который есть на Украине.

Украина Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте