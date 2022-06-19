Мэр Одессы Труханов заявил о беспокойстве из-за ненависти «ко всему русскому»

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Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил об обеспокоенности из-за роста ненависти «ко всему русскому».

— Одесса является многокультурной столицей Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому, — сказал политик.

Он, как уточняется, попал под давление желающих переименовать улицу Пушкина рядом со зданием мэрии. При этом Труханов подчеркнул, что не поддержал бы данную инициативу.

Мэр ранее объявил о планах переименовать те улицы в Одессе, чьи названия связаны с Россией. Речь, в частности, идет о Новомосковской, Воронежской, Курской, Бородинской и других улицах, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что член главсовета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил переименовать Украину в УГИЛ, образовав название от Украинского государства Ивано-Франковска и Львова. По его словам, именно представители западных регионов страны являются сатрапами националистического режима, который есть на Украине.