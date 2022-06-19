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Музей Победы впервые в России представил оперу «Император Атлантиды»

Антон Махов
Город
Музей Победы впервые в России представил оперу «Император Атлантиды»
Фото: Музей Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы первым в России представил оперу «Император Атлантиды» узника концлагеря, композитора Виктора Ульмана. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в воскресенье, 19 июня.

— Виктор Ульман — очень талантливый композитор. Он последователь великого Шенберга, и если бы его жизнь не оборвалась в концлагере, я уверена, он стал бы после войны одной из мировых музыкальных звезд. Выбор пал на эту работу также потому, что ее тематика очень востребованна и актуальность оперы не спадает, — сказала искусствовед, режиссер-постановщик проекта Алла Чепинога.

Произведение прозвучало в исполнении студентов Академии имени Маймонида Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина. Чепинога уточнила, что в Терезинштадте Ульман был не единственным талантливым композитором и в будущем, возможно, нужно будет сделать единый инструментальный концерт из произведений таких людей.

Перед оперой состоялось выступление доктора искусствоведения Ольги Радзинской. Она погрузила гостей показа в атмосферу того времени и рассказала о политическом контексте, в котором создавали произведение. «Император Атлантиды» — это сатира о Гитлере и нацистской Германии.

До этого сообщалось, что вход в Музей Победы в День памяти и скорби, который отмечается 22 июня, будет бесплатным. Отмечается, что исключения составят лишь экспозиции «Подвиг народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!».

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