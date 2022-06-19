В ЕС назвали методы борьбы с Россией незаконными

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Западные страны нарушают принцип главенства закона, ведя экономическую войну против России. Такое мнение выразила экс-министр юстиции Кипра Эмили Йолитис в воскресенье, 19 июня.

— Мы не можем подрывать верховенство закона, которым так дорожат демократические страны. Мы не можем вводить санкции в отношении всех российских граждан. Мы не можем конфисковать активы, в том числе государственные, так как это создаст опасный прецедент для мирового порядка, — отметила она.

Кроме того Йолитис добавила, что в шестой пакет санкций буквально призывает предпринимателей и чиновников забыть о прошлых соглашениях с Россией и не выполнять обязательства. При этом, она подчеркнула, что идея передать Украине замороженные российские активы, прямо нарушает одну из статей устава ООН и будет иметь последствия для международного порядка, передает РИА Новости.

10 июня Швейцария одобрила шестой пакет санкций в отношении России. В санкционный список Швейцарии входят «более 100 физических лиц и организаций» России и Белоруссии и этот список «полностью соответствует списку ЕС».