Неизвестные разбили стекла в пригородном поезде Москва —Серпухов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Транспортная полиция проводит проверку по факту повреждения неизвестными стекол в пригородном поезде Москва —Серпухов. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО в воскресенье, 19 июня.

Инцидент произошел на Московской железной дороге (МЖД) в районе станции «Гривно». По данным ведомства, неизвестные повредили стекла в нескольких вагонах поезда.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время, сотрудники транспортной полиции проводят проверку и устанавливают лица, причастных к правонарушению.

В этот же день на северо-востоке Москвы на крыше электрички обнаружили подростка-зацепера.