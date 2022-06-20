ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Неизвестные разбили стекла в пригородном поезде Москва —Серпухов

Лейла Алиева
Происшествия
Неизвестные разбили стекла в пригородном поезде Москва —Серпухов
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Транспортная полиция проводит проверку по факту повреждения неизвестными стекол в пригородном поезде Москва —Серпухов. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО в воскресенье, 19 июня.

Инцидент произошел на Московской железной дороге (МЖД) в районе станции «Гривно». По данным ведомства, неизвестные повредили стекла в нескольких вагонах поезда.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время, сотрудники транспортной полиции проводят проверку и устанавливают лица, причастных к правонарушению.

В этот же день на северо-востоке Москвы на крыше электрички обнаружили подростка-зацепера.

повреждения стекло Поезда
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте