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Россия в ходе спецоперации на Украине использовала новые авиаракеты «305»

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Россия в ходе спецоперации на Украине использовала новые авиаракеты «305»
Фото: Минобороны РФ

В рамках спецоперации на Украине Россия применила новые высокоточные авиационные ракеты «305» для уничтожения важных военных объектов. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил информированный источник.

— В рамках специальной военной операции на Украине армейская авиация Российской Федерации начала применять новые легкие многоцелевые управляемые ракеты «305». Ракеты применяются с борта ударных вертолетов Ми-28НМ по важным объектам украинских войск, например по складам с боеприпасами и ГСМ, — отметил он.

По словам собеседника, новые ракеты точно поражают цели с отклонением от линии прицеливания не более двух метров, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что военные силы России ударом высокоточными ракетами «Калибр» по пункту управления украинских войск в Днепропетровской области уничтожили 50 генералов и офицеров ВСУ. Кроме того были уничтожены более 100 военнослужащих ВСУ, 30 танков и боевых бронированных машин. До 200 боевиков, в том числе иностранные наемники, были также убиты в районе Селидово ДНР.

Украина Россия Ракеты
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