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«Фальшиво!»: Киркоров прослезился из-за выступления дочери на школьном выпускном

Лейла Алиева
Общество
«Фальшиво!»: Киркоров прослезился из-за выступления дочери на школьном выпускном
Фото: Из личного архива

Десятилетняя дочь российского певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория исполнила песню «Прекрасное далеко» на школьном балу и растрогала отца.

В честь окончания начальной школы проводился бал, на котором девочка принимала участие.

— Наш первый выпускной! Алла-Виктория с отличием окончила начальную школу. Теперь нас ждет еще более увлекательный путь в средней школе. Прослезился сегодня на празднике. Фальшиво! Но зато от души, — отметил артист.

На мероприятие дочь Филиппа пришла в белом платье со стразами и легкими перьями от армянского дизайнера, передает Пятый канал.

До этого эстрадный певец признался в своей зависти к собственным детям. Так, артист рассказал, что его домочадцы Алла-Виктория и Мартин-Кристин сами по себе активные и дерзкие личности. В связи с этим Киркоров завидует их способностям к обучению и познанию. Певец привел в пример историю, когда дети решили обучить его кататься на доске для серфинга, однако у артиста не получилось, так как у него нет такой же ловкости и свободы.

Шоу-бизнес Филипп Киркоров Дети
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