ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Более 350 человек приняли участие в заплывах на открытой воде «Кубок чемпионов Истра»

Лейла Алиева
Общество
Более 350 человек приняли участие в заплывах на открытой воде «Кубок чемпионов Истра»
Фото: pixabay.com

В заплывах на открытой воде «Кубок чемпионов Истра» приняли участие 400 спортсменов разного уровня подготовки. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

— 18 июня прошли заплывы серии Open Water на песчаном пляже Истринского водохранилища на территории пансионата «Высотка». Участие приняли 400 спортсменов, которым были предложены дистанции: 1 километр, морская миля (1 852 метра) и 5 километров, — говорится в сообщении.

При этом старт и финиш всех заплывов организовали на песчаном пляже водохранилища.

В пресс-службе отметили, что особенностью мероприятия является то, что участники разного уровня подготовки и возраста выбирают для себя подходящие дистанции, где проверяют свои силы. Любители выступают вместе с профессионалами, передает агентство городских новостей «Москва».

В Москве 19 июня в рамках ежегодного фестиваля для врачей «Формула жизни» в преддверии Дня медицинского работника в столичном спортклубе «Альфа Битца» состоялись соревнования по бегу «МедЗАбег», в которых приняли участие 98 медорганизаций и учреждений системы здравоохранения.

Спорт Мероприятия Плавание
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте