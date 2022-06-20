Более 350 человек приняли участие в заплывах на открытой воде «Кубок чемпионов Истра»

Фото: pixabay.com

В заплывах на открытой воде «Кубок чемпионов Истра» приняли участие 400 спортсменов разного уровня подготовки. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

— 18 июня прошли заплывы серии Open Water на песчаном пляже Истринского водохранилища на территории пансионата «Высотка». Участие приняли 400 спортсменов, которым были предложены дистанции: 1 километр, морская миля (1 852 метра) и 5 километров, — говорится в сообщении.

При этом старт и финиш всех заплывов организовали на песчаном пляже водохранилища.

В пресс-службе отметили, что особенностью мероприятия является то, что участники разного уровня подготовки и возраста выбирают для себя подходящие дистанции, где проверяют свои силы. Любители выступают вместе с профессионалами, передает агентство городских новостей «Москва».

В Москве 19 июня в рамках ежегодного фестиваля для врачей «Формула жизни» в преддверии Дня медицинского работника в столичном спортклубе «Альфа Битца» состоялись соревнования по бегу «МедЗАбег», в которых приняли участие 98 медорганизаций и учреждений системы здравоохранения.