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Эксперт Евсеев: Попытки НАТО захватить Калининград заставят Россию применить ядерное оружие

Лейла Алиева
В мире
Эксперт Евсеев: Попытки НАТО захватить Калининград заставят Россию применить ядерное оружие
Фото: depositphotos

Гипотетические попытки НАТО войти в Калининградскую область спровоцируют Россию на применение ядерного оружия. Такое мнение высказал военный эксперт Владимир Евсеев в понедельник, 20 июня.

Он отметил, что существует небольшая вероятность вооруженного конфликта на Балтике.

— Я не исключаю, что в какой-то момент Польша будет обострять ситуацию на границе с Калининградской областью. Но надо понимать, что если у России будут хоть малейшие сомнения в том, что Калининград будет захвачен странами НАТО, то Россия применит ядерное оружие и создаст наземный коридор через территорию Литвы, — заявил аналитик.

Также Евсеев добавил, что благодаря эффективной военной спецоперации на Украине, желание Североатлантического альянса вступать в боевые действия с российской армией ослабнет, передает РИА Новости.

До этого экс-заместитель главы польского министерства обороны Ромуальд Шереметьев сообщил, что Калининградскую область необходимо «демилитаризовать».

С полуночи 18 июня Литовские железные дороги отменили транзит товаров в Калининград, попадающих под санкции Евросоюза. Данный запрет потребует срочную поставку на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов.

Россия НАТО Ядерное оружие
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