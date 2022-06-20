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Жителям столицы назвали участки дорог с затрудненным движением вечером 20 июня

Александр Афонин
Город
Жителям столицы назвали участки дорог с затрудненным движением вечером 20 июня
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
198, проспект Мира, Москва, Россия Карта всех событий

Вечером 20 июня ожидается затруднение движение на ряде дорог Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Доброе утро! Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до 7 баллов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что основное затруднение движения ожидается в центре города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК) и МКАД. Помимо этого движение на участках около 85 и 90 километров МКАД, дома 198 по проспекту Мира, в районе Рижской и Лужнецкой эстакад, а также около дома 45 по Волгоградскому проспекту будет ограничено в связи с проведением строительных работ.

Жителям и гостям столицы порекомендовали в вечерний час пик пользоваться общественным транспортом. Это позволит существенно сэкономить время, передает дептранс.

До этого стало известно, что в конце июня Центр организации дорожного движения введет новую схему движения, которая улучшит движение транспорта на Рязанском проспекте. На проблемных участках дороги введут шестую полосу в сторону области. На пересечении установят светофор для левого поворота и организуют дополнительную полосу с Самаркандского бульвара.

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