Жителей столицы приглаcили на дискуссию о питании в лектории «Здоровая Москва»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Таганский парк культуры и отдыха Карта всех событий

Третья бесплатная дискуссия лектория «Здоровая Москва» состоится 25 июня на главной сцене парка «Таганский». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 20 июня.

— В рамках лектория «Здоровая Москва» мы обсудим важность ответственного отношения к тому, сколько вы едите и какого качества эта пища, как научиться выбирать для себя и своей семьи полезные продукты и получать от них удовольствие, — рассказала доктор медицинских наук, главный внештатный специалист и диетолог Москвы Антонина Стародубова.

Главной темой дискуссии станет здоровое питание в условиях мегаполиса. Гостям расскажут о последствиях неправильного питания, о пользе и вреде интервального голодания, о том, как сбросить лишние килограммы, и многом другом.

Отмечается, что спикерами выступят Антонина Стародубова и президент Ассоциации молодых урологов России Александр Дзидзария. Принять участие в дискуссии может любой желающий. Для этого необходимо пройти предварительную регистрацию, передает официальный сайт мэра Москвы.

Об открытии лектория «Здоровая Москва» сообщалось 31 мая. Он состоит из десяти открытых лекций, где врачи и телеведущие обсудят тревогу, стресс, заботу о детях, здоровье после 40 лет и вредные привычки.