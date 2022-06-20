«Время платить по счетам»: озвучен гороскоп для всех знаков зодиака на 20 июня

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Астрологи рассказали, чего стоит ожидать представителям каждого знака зодиака в понедельник, 20 июня, когда убывающая Луна продолжает путешествие в созвездии Рыбы.

Овнам советуют приблизить свою жизнь к новым горизонтам, забыв все свои старые неудачи. Мир, каким мы его знаем, перестает существовать. В связи с этим астрологи считают, что этот день позволит Овнам выкинуть всю рухлядь из окна и исследовать бесконечные возможности.

Тельцам предстоит найти себя в этот день. Астрологи предлагают представителям этого знака зодиака найти порядок в хаосе и оценить несовершенство вашей жизни. Также Тельцам напоминают, что лишь они являются источником радости, блаженства и счастья.

Близнецы могут отменно провести день, прогулявшись в кругу близких людей. Помимо этого, сегодня их ждет неожиданная встреча с, казалось бы, давно оставшимся в прошлом человеком. Возможно, это связь, которая протянется до конца вашей жизни.

Ракам не стоит требовать комфорта. В этот понедельник им нужно начать брать ответственность в свои руки. Астрологи уверены, что сегодня для Раков настал тот день, когда они могут найти решение для всех поставленных целей.

Львам предлагают вспомнить о былых временах, когда судьба баловала их и дарила подарки. В качестве ответных действий представители этого знака могут купить кофе незнакомцу, оставить официанту чаевые или накормить бездомного кота.

Для Дев настал момент, когда они могут решиться на серьезный шаг в своих отношениях. А Девам без пар предлагают открыть свое сердце новоиспеченному избраннику.

Весам нужно прекратить жаловаться на постоянные неудачи, бесконечное нытье приводит лишь к ухудшениям ваших дел. Вместо этого вы должны помнить о своей силе. Помните, что под лежачий камень вода не течет. Вы готовы победить свои страхи.

Скорпионы, в этот день время платить по своим счетам. Это необязательно связано с деньгами, возможно, человек под этим знаком зодиака кому-то дал давнее обещание. Не нужно извиняться за то, что принадлежит вам по праву, но и нельзя откладывать до бесконечности свои обязательства.

Стрельцам 20 июня стоит следовать за своим внутренним огнем. Возможно, именно ваше сердце приведет вас к невероятным открытиям.

Козероги в этот день должны быть мягче по отношению к другим людям, поскольку знание о себе делает вас невероятно неуживчивой и жесткой личностью по отношению к другим.

Водолеев ожидает 20 июня путь в неизведанное. Так, вполне естественно, что вас тянет к нестандартным романам, которые заставляют вас чувствовать, что вы пробуждаетесь от глубокого сна. Подобное стоит воспринимать как подтверждение правильности вашего выбора.

Рыбам стоит выбраться из тюрьмы, которую они сами создали в своей голове. Единственное слово, которое вы постоянно повторяете, — «нельзя». Пора что-то менять и рисковать, пишет Пятый канал.

Также астрологи сулят представителям четырех знаков зодиака незабываемые любовные приключения летом 2022 года.