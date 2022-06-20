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В Швейцарии назвали вступление Украины в Евросоюз невыполнимой задачей

Араз Салехов
В мире
В Швейцарии назвали вступление Украины в Евросоюз невыполнимой задачей
Фото: flickr/minoritenplatz8

Европейская комиссия считает, что Украине стоит выдать статус кандидата на вступление в Евросоюз, однако на ее пути стоят сложнейшие препятствия. Об этом в понедельник, 20 июня, говорится в сюжете швейцарского телеканала SRF.

— Вступления Украины в ЕС на данный момент — невыполнимая задача для Евросоюза, — заявил журналист.

Он уточнил, что подобный процесс будет достаточно проблематичен в связи с высоким уровнем коррупции в стране, а также в связи с тем, что решение о вступлении должно быть принято единогласно всеми членами союза. По его словам, многие страны ЕС уверены, что такой шаг преждевременен. При этом в своем материале журналист упомянул ряд стран, которые высказали свои сомнения насчет Украины.

В частности, в списке оказались Португалия и Нидерланды. Их, как уточняется, волнует экономическая составляющая региона, которая может сменить политику союза на ближайшее время, усложнив их жизнь, сообщает РИА Новости.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вступление Украины в Европейский союз приведет государство к полной потере своей независимости. По его словам, конечный итог для киевского режима будет печален.

Украина Евросоюз (ЕС) Швейцария
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