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Москва сдаст в аренду участок под строительство центра культуры и досуга в ЮВАО

Полина Долганова
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Москва сдаст в аренду участок под строительство центра культуры и досуга в ЮВАО
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Москва, Ставропольская улица Карта всех событий

Земельный участок площадью девять тысяч квадратных метров выставили на городские торги по аренде. Теперь на данной территории возведут культурно-досуговый объект. Об этом рассказал глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, площадь центра может составить до 18,5 тысячи «квадратов». Предполагается также, что новое здание будет до 35 метров в высоту. Подать заявку на участие в торгах можно до 24 июня. Торги пройдут в онлайн-формате 28 июня.

Территория под строительство располагается на Ставропольской улице. Арендовать участок можно сроком на семь лет и четыре месяца, подытожили на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, в столице выставили на торги шесть нежилых помещений для малого и среднего бизнеса по льготной программе. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщили в пресс-службе Департамента по конкурентной политике Москвы. В этом году минимальная ставка аренды стартует от пяти тысяч рублей за один квадратный метр в год для помещений на первом этаже и выше, а для подвальных — от одной тысячи рублей. По итогам первого квартала город реализовал более 60 подобных объектов, а уровень конкуренции составил в среднем 18 участников на лот.

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