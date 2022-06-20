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Сотрудники налоговой службы «сливали» частным детективам засекреченные данные

Елена Самойлова
Происшествия
Сотрудники налоговой службы «сливали» частным детективам засекреченные данные
Фото: ЦОС ФСБ России

Сотрудники налоговой службы и их посредник осуждены по обвинениям в совершении коррупционного преступления. Об этом в понедельник, 20 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, с 2019 по 2020 год три сотрудника налоговых органов предоставляли тайную информацию частным детективам. Делали они это через посредника и за определенную сумму денег.

Так, они сообщали сыщикам об источниках дохода физических лиц, счетах, открытых в кредитных организациях, адресах регистрации и имуществе.

Видео: ЦОС ФСБ России

Следователи ГСУ по Москве и сотрудники ФСБ РФ во взаимодействии с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь смогли найти и задержать злоумышленников. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки группой лиц» и «Посредничество во взяточничестве».

По решению суда два фигуранта заключены под стражу, еще два соучастника отправлены под домашний арест.

6 июня замглавы подмосковного Воскресенска арестовали по обвинению в получении взяток.

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