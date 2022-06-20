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Народный календарь. Какой посудой нельзя пользоваться 21 июня, чтобы не голодать целый год

Анна Михалюк
Общество
Народный календарь. Какой посудой нельзя пользоваться 21 июня, чтобы не голодать целый год
Фото: pixabay.com

В народном календаре 21 июня — Федоров день, Федор Стратилат, Федор Летний, Федор Колодезник. В этот день рыли колодцы и чтили мастеров по их строительству. Православная церковь 21 июня вспоминает великомученика Феодора Стратилата, покровителя православных воинов.

Нельзя в этот день пользоваться сковородками для того, чтобы приготовить себе еду. Если вы ослушаетесь запрета и воспользуетесь сковородкой, то весь год проживете впроголодь. В этот день сковородки применяли для того, чтобы отыскать место для будущего колодца. Для этого ее на ночь клали в намеченное для колодца место, ранним утром люди смотрели, была ли там вода или нет. Если воды было мало, то место для колодца не использовали.

Нельзя было в этот день бездельничать. Нужно было провести его в работе: убрать дом, починить сломанное, заняться физическими упражнениями или опробовать свои кулинарные способности.

Запрещалось в этот день пересчитывать мелкие купюры. Говорят, что этим можно было привлечь проблемы с финансами. Кроме того, в этот день запрещается давать в долг и проводить финансовые сделки. Согласно приметам, они будут неудачными.

Приметы погоды:

Если во время грозы слышны громкие раскаты грома, то жди затяжного ненастья.

Сильная роса — к ясному дню.

Утром раскатистый гром — не к добру. Сложно будет вовремя сено убрать. Дождь-сеногной все погноит, если с уборкой не поспешить.

Грачи хрипло каркают — скоро будет гроза.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Какой посудой нельзя пользоваться 21 июня, чтобы не голодать целый год

Именины отмечают: Федор, Василий, Константин, Макар, Павел.

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