В народном календаре 21 июня — Федоров день, Федор Стратилат, Федор Летний, Федор Колодезник. В этот день рыли колодцы и чтили мастеров по их строительству. Православная церковь 21 июня вспоминает великомученика Феодора Стратилата, покровителя православных воинов.
Нельзя в этот день пользоваться сковородками для того, чтобы приготовить себе еду. Если вы ослушаетесь запрета и воспользуетесь сковородкой, то весь год проживете впроголодь. В этот день сковородки применяли для того, чтобы отыскать место для будущего колодца. Для этого ее на ночь клали в намеченное для колодца место, ранним утром люди смотрели, была ли там вода или нет. Если воды было мало, то место для колодца не использовали.
Нельзя было в этот день бездельничать. Нужно было провести его в работе: убрать дом, починить сломанное, заняться физическими упражнениями или опробовать свои кулинарные способности.
Запрещалось в этот день пересчитывать мелкие купюры. Говорят, что этим можно было привлечь проблемы с финансами. Кроме того, в этот день запрещается давать в долг и проводить финансовые сделки. Согласно приметам, они будут неудачными.
Приметы погоды:
Если во время грозы слышны громкие раскаты грома, то жди затяжного ненастья.
Сильная роса — к ясному дню.
Утром раскатистый гром — не к добру. Сложно будет вовремя сено убрать. Дождь-сеногной все погноит, если с уборкой не поспешить.
Грачи хрипло каркают — скоро будет гроза.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Народный календарь. Какой посудой нельзя пользоваться 21 июня, чтобы не голодать целый год
Сетевое издание "Вечерняя Москва" (18+) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 69371 от 06.04.2017. Учредитель: АО "Редакция газеты "Вечерняя Москва". Главный редактор vm.ru: Александр Геннадьевич Глуходедов. Адрес редакции: 127015, г.Москва, Бумажный пр-д, д. 14, стр. 2. Телефон: +7(499)557-04-24. Адрес эл.почты: edit@vm.ru. Почта для связи с редакцией сайта: news@vm.ru.