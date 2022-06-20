Названы самые популярные европейские туристические направления для россиян

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Россиянам рассказали, какие направления в Европу пользуются наибольшей популярностью среди туристов летом 2022 года. Данные приводит аналитический центр сервиса и путешествий «Туту.ру».

По данным аналитиков, самыми популярными направлениями для путешествий в Европу в настоящее время являются Белград, Милан, Ларнака, Лондон, Салоники, Барселона и Афины.

При этом средняя цена за перелет в Белград и Афины выросла на 64–65 процентов. Цена поездки в Лондон увеличилась на 73 процента. Путешествие в Милан и Салоники стало стоить на 135 процентов дороже.

Уточняется, что средняя глубина бронирования за 12 месяцев выросла с 31 до 37 дней до путешествия.

До этого эксперты сервиса по планированию путешествий OneTwoTrip рассказали, что наиболее популярными туристическими направлениями среди граждан РФ в июле стали Москва, Сочи и Стамбул.

В минувший вторник, 14 июня, появилась информация, что жители России в январе — марте приобрели на тайском курорте Пхукет 74 квартиры общей стоимостью 245 миллионов батов, или семь миллионов долларов, став лидерами среди иностранцев по доле покупки жилья на курорте.