Московские врачи за сутки вылечили 146 человек от коронавируса

Московские врачи за минувшие сутки вылечили 146 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице в понедельник, 20 июня.
В общей сложности после прохождения лечения от коронавируса в Москве выздоровели более 2,5 миллиона пациентов. За последние 24 часа в столице выявили 161 новый случай заражения ковидом.
При этом в столичные медицинские учреждения госпитализировали 105 человек, у которых диагностирован COVID-19. 11 жителей столицы скончались в результате осложнений, вызванных инфекцией, говорится в сообщении в Telegram-канале «Оперштаб Москвы».
Фото: Оперштаб
Вакцину от COVID-19 для детей в возрасте от 6 до 11 лет не придется регистрировать отдельно, если в ходе исследования выяснится, что нужна концентрация «Спутника V» один к пяти. Об этом в понедельник, 20 июня, в ходе ПМЭФ-2022 заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
В российской столице с 1 июня вступила в силу «ковидная амнистия». С жителей Москвы и бизнесменов больше не будут взыскивать назначенные за нарушения штрафы, им также будет выплачена компенсация за ранее уплаченные деньги. Также с первого дня лета органы столичной исполнительной власти прекращают работу по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ограничений, связанных с COVID-19.
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