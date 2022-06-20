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Аналитики заявили, что каждый десятый автовладелец в России купил права

Араз Салехов
Общество
Аналитики заявили, что каждый десятый автовладелец в России купил права
Фото: mos.ru

Почти каждый десятый водитель страны покупал свои водительские права. Об этом свидетельствуют данные анонимного опроса автомобильного сайта «Дром».

Наибольшее количество автолюбителей, признавшихся в покупке прав, ездят сейчас по дорогам Москвы и Санкт-Петербурга — около 14 процентов. В Хакасии, Якутии и в Камчатском крае таких водителей меньше всего. Порядка четырех процентов автолюбителей этих регионов ответили, что покупали свое водительское удостоверение.

Напомним, что 13 лет назад таких водителей было даже больше. В 2009 году результаты аналогичного опроса показали, что каждый восьмой россиянин покупал водительское удостоверение.

Также стало известно, что ГИБДД России планирует подготовить пакет изменений для получения водительских прав. Уточняется, что формирование итогового документа ожидается в 2022 году.

Помимо этого, МВД РФ предложило внести ряд поправок в российские законы, которые уточнят и ужесточат требования к получению водительского удостоверения. В частности, прописаны требования для выдачи прав отдельных категорий и ужесточены правила повторного их получения для тех, кто уже попадался на вождении автомобиля в нетрезвом виде.

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