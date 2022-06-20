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Глава МИД Литвы: На Украину поступает оборудование для разблокировки портов

Араз Салехов
В мире
Глава МИД Литвы: На Украину поступает оборудование для разблокировки портов
Фото: shutterstock

На Украину уже отправлена часть оборудования для разблокировки портов. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

— Чтобы открыть их (украинские порты — прим. «ВМ») нужно военное оборудование. Некоторое оборудование уже посылается на Украину. К сожалению, другого способа открыть украинские порты нет. И есть европейские страны, страны Евросоюза, у которых есть оборудование, и если они его поставят, я думаю, мы сможем решить продовольственный кризис гораздо быстрее, — цитирует его РИА Новости.

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о завершении разминирования порта Мариуполя. Для представителей СМИ прошел специальный пресс-тур, организованный Минобороны. Журналисты осмотрели акваторию порта на катере связи КСВ-67. Позже при них специалисты обезвредили оставшиеся обнаруженные мины.

В пятницу, 10 июня, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск предложили семь маршрутов для вывоза зерна с территории Украины, однако ими никто не стал пользоваться. В частности, власти стран предлагали вывезти зерно через порты в Мариуполе и Бердянске, однако маршрутами никто пользоваться не стал.

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