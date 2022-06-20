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Совет Евросоюза продлил на год санкции против Крыма и Севастополя

Араз Салехов
В мире
Совет Евросоюза продлил на год санкции против Крыма и Севастополя
Фото: Depositphotos

Совет Европейского союза продлил на год санкции в отношении Крыма и Севастополя. Об этом в понедельник, 20 июня, говорится в сообщении организации.

— Сегодня Совет ЕС решил продлить до 23 июня 2023 года санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя, — говорится в документе.

Решение, как уточняется, вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС. Санкции предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с этими российскими регионами. Так, продукцию из Крыма и Севастополя будет запрещено импортировать физлицам и организациям в ЕС. Также ограничения коснутся торговли, туристического сектора и инвестиций в ряд экономических секторов региона, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, экономисты рассказали «Вечерней Москве», какие страны Европы сильнее всего пострадали от антироссийских санкций. Доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод заявил, что отказ Германии от закупок энергетических носителей из России обрубит возможность для поставок углеводородов в другие страны.

Кроме того, Нидерланды также выступали в качестве хаба для приема товаров из России. Из-за санкций страна тоже лишилась этой статьи дохода.

Евросоюз (ЕС) Крым Санкции
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