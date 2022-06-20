Дом 1913 года постройки в Просвирином переулке капитально отремонтируют

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Просвирин переулок, дом 15. Карта всех событий

В семиэтажном доме в Красносельском районе Москвы проведут капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета столицы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Здание располагается по адресу Просвирин переулок, дом 15. По словам председателя ведомства Анны Яковлевой, дом был построен в 1913 году.

Теперь на объекте проведут капитальный ремонт: приведут в порядок чердак, кровлю и подвал, заменят инженерные коммуникации и верхний слой кровельного покрытия, проведут промывку, отремонтируют штукатурный слой и обновят декоративные карнизы.

Кроме того, в подъездах дома заменят пол и установят новые почтовые ящики. В помещениях общего пользования обновят оконные блоки и подоконники, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что специалисты завершат капитальный ремонт педиатрического корпуса № 1 столичной Морозовской больницы в сентябре этого года. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 17 июня. На данный момент объект готов на 63 процента. Рабочие уже выполнили демонтажные работы, заменили оконные блоки, обновили системы отопления, утеплили фасад корпуса, провели стяжку пола, а также усилили конструкции.