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Песков назвал основную проблему подачи газа в Евросоюз

Араз Салехов
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Песков назвал основную проблему подачи газа в Евросоюз
Фото: Администрация президента РФ

Страны Европейского союза не отдают России ремонтируемые турбины для поставок газа, в связи с этим и возникают проблемы с поставками природных ресурсов в Европу. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Вы знаете, что перекачивающие мощности, а именно турбины, должны проходить капитальный ремонт, какие-то турбины не могут быть возвращены, то есть европейцы их не возвращают на место. Именно это и является причиной того, что просто нечем перекачивать. То есть это рукотворный кризис, он создан руками Евросоюза, — отметил он.

При этом представитель Кремля уточнил, что Россия до сих пор остается максимально надежным поставщиком, готовым поставлять природные ресурсы в нужных объемах. По его словам, механическая инфраструктура этого трубопровода страдает из-за санкций, которые ввел Евросоюз, сообщает РИА Новости.

Накануне глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что введение антироссийских санкций является энергетическим самоубийством для Европы, проигрывающей Соединенным Штатам свою субъективность и конкурентоспособность. Так, он уточнил, что отказ от российской нефти привел к росту цен на энергоресурсы в Европе. По его словам, теперь цены в регионе стали самыми высокими в мире.

Дмитрий Песков газоснабжение Европа
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