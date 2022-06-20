Песков прокомментировал заявления Киева о планах возобновить переговоры

Фото: Администрация президента РФ

Киевский режим красноречиво демонстрирует переговорный процесс по-украински. Такое мнение в понедельник, 20 июня, высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Более чем красноречивая демонстрация переговоров по-украински. Собственно, мы давно знаем эту стилистику, эта стилистика Украине ничего хорошего не принесла, — цитирует его РИА Новости.

Также представитель Кремля заявил, что решение литовского государства по прекращению транзита через Калининградскую область ряда товаров является беспрецедентным и незаконным. По его словам, данная ситуация требует очень глубокого анализа перед формулированием ответных действий. Песков добавил, что подобные действия можно расценивать как элемент блокады.

В понедельник, 20 июня, спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что вступление Украины в Европейский союз приведет государство к полной потере своей независимости. По словам депутата, украинское государство не подходит для вступления в ЕС по ряду причин, на которые страны Европы закрывают глаза. Однако Володин уверен, что конечный итог для Украины будет печален.