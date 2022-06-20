Bloomberg: Путин в поздравлении Си Цзиньпина зашифровал послание Западу

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин неслучайно выбрал дату проведения переговоров с главой Китая Си Цзиньпином. Об этом в понедельник, 20 июня, пишет профессор государственного управления в колледже Клермонт Маккенна Минсин Пей для издания Bloomberg.

— Путин и Си, которые встречались друг с другом 38 раз с 2013 года, по сообщениям, являются близкими друзьями. Их телефонный разговор был приурочен к дню рождения лидера Китая, но он был организован и для того, чтобы отправить послание Западу, — говорится в материале.

При этом эксперт уверяет, что на данном этапе взаимоотношения КНР и России можно расценивать как надежные и дружеские. По его словам, их тандем противостоит всему западному миру в лице США. По мнению профессора, особую роль играют личные близкие отношения между Путиным и Си Цзиньпином. Автор считает, что они разделяют схожие ценности и глубокую антипатию к Западу, сообщает РИА Новости.

В среду, 15 июня, лидеры КНР и России провели телефонный разговор, в ходе которого они обсуждали способы урегулирования конфликта на Украине мирным путем. Уточняется, что Пекин готов продолжать вести свою политику конструктивно.

Помимо этого, Путин и Си Цзиньпин обсудили отношения между странами, констатировав, что они находятся на беспрецедентно высоком уровне. Главы государств, как уточняется, обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня. Лидеры стран также подтвердили стремление к углублению партнерства и взаимодействия на всех направлениях.