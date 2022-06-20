ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Загрутдинов сообщил о начале высадки деревьев в парке Лечебно-диагностического центра Логинова

Александр Афонин
Город
Загрутдинов сообщил о начале высадки деревьев в парке Лечебно-диагностического центра Логинова
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 84/1к4 Карта всех событий

Начались работы по высадке деревьев в рамках благоустройства территории Лечебно-диагностического комплекса имени Логинова на востоке столицы. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Высадка хвойных деревьев началась в парковой зоне Лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени Логинова. Всего здесь будет высажено 56 хвойных деревьев, а также четыре яблони и 16 лип, — сказал он.

Специалисты использовали уникальный подход в концепции благоустройства. Так, территория будет разбита на три части: парки «Теневой», «Регулярный» и «Сталинский ампир».

В парке «Сталинский ампир» будут установлены шахматные доски, столы для настольного тенниса, велопарковки, стилистические малые архитектурные формы. По задумке, они мотивируют пациентов на скорейшее восстановление.

Сам объект представляет собой здание с подземным и техническим этажами. Его планировка специально адаптирована для потребностей пациентов, персонала и особенностей оказания медицинской помощи.

Кроме того, объект оснастят необходимым медицинским оборудованием и специальными комнатами, где можно будет побеседовать с врачами, а также оборудуют уютные зоны ожидания. В рамках благоустройства на прилегающей территории сделают спортивную зону и мультиспортивную площадку, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Рафик Загрутдинов сообщил, что детскую поликлинику в Савеловском районе введут в эксплуатацию в 2022 году. Общая готовность объекта составляет 94 процента.

Благоустройство Деревья Рафик Загрутдинов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте