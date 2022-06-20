Загрутдинов сообщил о начале высадки деревьев в парке Лечебно-диагностического центра Логинова

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

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Начались работы по высадке деревьев в рамках благоустройства территории Лечебно-диагностического комплекса имени Логинова на востоке столицы. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Высадка хвойных деревьев началась в парковой зоне Лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени Логинова. Всего здесь будет высажено 56 хвойных деревьев, а также четыре яблони и 16 лип, — сказал он.

Специалисты использовали уникальный подход в концепции благоустройства. Так, территория будет разбита на три части: парки «Теневой», «Регулярный» и «Сталинский ампир».

В парке «Сталинский ампир» будут установлены шахматные доски, столы для настольного тенниса, велопарковки, стилистические малые архитектурные формы. По задумке, они мотивируют пациентов на скорейшее восстановление.

Сам объект представляет собой здание с подземным и техническим этажами. Его планировка специально адаптирована для потребностей пациентов, персонала и особенностей оказания медицинской помощи.

Кроме того, объект оснастят необходимым медицинским оборудованием и специальными комнатами, где можно будет побеседовать с врачами, а также оборудуют уютные зоны ожидания. В рамках благоустройства на прилегающей территории сделают спортивную зону и мультиспортивную площадку, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Рафик Загрутдинов сообщил, что детскую поликлинику в Савеловском районе введут в эксплуатацию в 2022 году. Общая готовность объекта составляет 94 процента.