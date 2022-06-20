Прием заявок на участие в конкурсе «Планета Москва» закроется 10 июля

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

До окончания приема заявок на конкурс городской фотографии «Планета Москва» осталось три недели. Заявки будут приниматься до 10 июля текущего года. Об этом сообщил глава Департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

По его словам, главной особенностью творческого состязания остаются общегородские выставки финалистов, которые проходят на открытых площадках города. В рамках конкурса также можно посетить фототуры на видовые точки Москвы.

— Возможность показать свои работы на выставке — главная награда для фотографа. Ждем от вас динамичные, красочные образы меняющейся столицы. Лучшие работы будут напечатаны и их можно будет увидеть на экспозиции «Планета Москва» финалистов на общегородской площади Москва -Сити, — отметил Левкин.

Все желающие могут направить не более трех работ в рамках одной номинации на почту dgp.mos@yandex.ru. Снимки должны быть сделаны в столице после 1 сентября прошлого года.

Заполнить заявку на участие в конкурсе можно по ссылке.

В минувшую субботу, 18 июня, подошел к концу прием заявок на участие в третьем сезоне конкурса «Городская творческая мастерская». На рассмотрение было подано более 1,7 тысячи проектов — участники рассказали об интересных способах проводить досуг.