ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Прием заявок на участие в конкурсе «Планета Москва» закроется 10 июля

Полина Долганова
Город
Прием заявок на участие в конкурсе «Планета Москва» закроется 10 июля
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

До окончания приема заявок на конкурс городской фотографии «Планета Москва» осталось три недели. Заявки будут приниматься до 10 июля текущего года. Об этом сообщил глава Департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

По его словам, главной особенностью творческого состязания остаются общегородские выставки финалистов, которые проходят на открытых площадках города. В рамках конкурса также можно посетить фототуры на видовые точки Москвы.

— Возможность показать свои работы на выставке — главная награда для фотографа. Ждем от вас динамичные, красочные образы меняющейся столицы. Лучшие работы будут напечатаны и их можно будет увидеть на экспозиции «Планета Москва» финалистов на общегородской площади Москва -Сити, — отметил Левкин.

Все желающие могут направить не более трех работ в рамках одной номинации на почту dgp.mos@yandex.ru. Снимки должны быть сделаны в столице после 1 сентября прошлого года.

Заполнить заявку на участие в конкурсе можно по ссылке.

В минувшую субботу, 18 июня, подошел к концу прием заявок на участие в третьем сезоне конкурса «Городская творческая мастерская». На рассмотрение было подано более 1,7 тысячи проектов — участники рассказали об интересных способах проводить досуг.

Конкурсы Сергей Левкин Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте