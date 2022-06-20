Прокуратура Мюнхена сообщила о конфискации трех квартир у россиян из-за санкций

Фото: Pixabay

Власти Германии впервые после введения антироссийских санкций конфисковали принадлежащую гражданам РФ недвижимость. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает телеканал n-tv со ссылкой на федеральную прокуратуру Мюнхена.

Уточняется, что были конфискованы три квартиры в столице Баварии, а также банковский счет для перевода арендной платы. Имена владельцев квартир не называются. Однако указывается, что это якобы депутат Госдумы и его жена, проживающая в Мюнхене, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что страны Европейского союза заморозили примерно 23 миллиарда евро активов Центробанка России. Такое заявление сделал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Также он отметил, что замороженные в Евросоюзе 23 миллиарда евро являются «ничтожно малой цифрой по сравнению с сотней миллиардов, замороженных США». Он добавил, что страны ЕС также заморозили яхты и виллы, «связанные с Россией», на 10 миллиардов евро.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил иностранным государствам-партнерам заключить многосторонний договор, предполагающий конфискацию активов России за рубежом и передачу их Украине и другим странам.