Лукашенко и Путин встретятся на форуме регионов Союзного государства

Фото: Администрация президента РФ

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся на форуме регионов Союзного государства. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Убежден, что предстоящий форум регионов с участием президентов России и Белоруссии даст еще более глубокий новый импульс межрегиональному сотрудничеству, — заявил премьер.

Об этом Мишустин рассказал во время встречи в Минске со своим белорусским коллегой Романом Головченко. Встреча проходит в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета. Оно начнется уже в понедельник и продлится до вторника, передает РИА Новости.

До этого Александр Лукашенко сообщил, что Россия выделит Белоруссии полтора миллиарда долларов на участие в программе импортозамещения. По его словам, такое решение было принято в связи с попаданием республики под западные санкции из-за поддержки российской спецоперации на Украине.

Также белорусский президент объяснил, почему антироссийские санкции ударили по Западу. По его словам, западные страны опирались на информацию собственных СМИ и не обращали внимания на действительность.