Путин поручил расширить программу льготной семейной ипотеки

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин поручил распространить программу ипотеки по льготной ставке на семьи, в которых ребенок родится до конца 2023 года. Соответствующее распоряжение главы государства было опубликовано в понедельник, 20 июня, на официальном сайте Кремля.

— Обеспечить принятие решений, распространяющих право семей, имеющих детей, на получение ипотечного жилищного кредита (займа) по льготным ставкам при условии рождения в семье ребенка до 31 декабря 2023 года, — говорится в документе.

Согласно тексту документа, поручение президента должно быть исполнено до сентября этого года.

Напомним, что 17 июня Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В ходе мероприятия глава государства предложил снизить ставку по льготной ипотеке до семи процентов. По его словам, после снижения ставки срок действия программы льготной ипотеки сохранится до конца этого года.

Кроме того, глава государства поручил правительству постоянно держать на контроле разработку дополнительных мер поддержки семей с детьми. По словам президента, меры поддержки семей с детьми должны носить радикальный характер, так как страна сталкивается с чрезвычайным демографическим взрывом.