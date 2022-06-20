«Все будет уничтожено или захвачено»: в США рассказали о судьбе оружия на Украине

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Все поставляемое странами Запада на Украину оружие будет либо уничтожено, либо захвачено. Такое мнение высказал в понедельник, 20 июня, бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.

— Все, что мы отправляем на Украину, будет уничтожено или захвачено. А это — миллиарды долларов. Я хочу, чтобы люди из города Флинт в штате Мичиган, у которых до сих пор проблемы с водоснабжением, спросили у властей: «Почему вы не тратите деньги на мои проблемы?» — заявил он.

Риттер подчеркнул, что все те деньги, которые правительство США тратит на поставки Киеву вооружения, можно было бы пустить на решение довольно больших внутренних проблем Америки. Однако эти средства просто потеряются на Украине, подчеркнул экс-разведчик на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.

По мнению директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберезкина, военная помощь, которую страны Запада поставляют на Украину, не способна изменить ситуацию для украинской армии.

Он отметил, что большинство поставляемого на Украину оружия попросту не доходит до поля боя, так как его уничтожают еще на украинских складах. Между тем «запасы тяжелого вооружения на Западе иссякают», а на производство нового потребуется 2–3 года.