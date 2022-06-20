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Силы ЛНР взяли в оперативное окружение украинские войска в Горском и Золотом

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Силы ЛНР взяли в оперативное окружение украинские войска в Горском и Золотом
Фото: Минобороны РФ

Союзные силы войск РФ и Луганской народной республики (ЛНР) взяли в оперативное окружение группировку украинских боевиков. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

— В районе Камышевахи (мы уже прошли через этот населенный пункт) и в Попасненском направлении развиваем успех, в направлении населенного пункта Лисичанск, — рассказал он.

По словам Марочко, российские солдаты и войска республики взяли в окружение украинских боевиков в Горском и Золотом. Об этом подполковник сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, Марочко сообщил, что украинские боевики, спрятавшиеся на заводе «Азот», начинают вывешивать белые флаги и вести переговоры. По его словам, военные ЛНР по открытым каналам связи переговариваются с украинскими командирами.

В субботу, 18 июня, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что национальная армия ликвидировала украинские технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива в Кременчуге и Лисичанске. Топливо, которое производили там, было предназначено для украинских боевиков.

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