Байден посчитал весьма вероятным вступление Украины в ЕС

Фото: whitehouse

Присоединение Украины к Евросоюзу (ЕС) весьма вероятно. Такое мнение высказал в понедельник, 20 июня, президент США Джо Байден.

— Я думаю, что это вероятно, весьма вероятно произойдет, — заявил он.

Американский лидер также заметил, что его возможная поездка в Киев зависит от множества разных факторов. Кроме того, визит Байдена может повлечь определенные проблемы для Украины. Этого Вашингтон хотел бы избежать. Тем не менее Байден каждую неделю переговаривает с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает слова президента США ТАСС.

В мае первая леди США Джилл Байден прибыла на территорию Украины, где посетила город Ужгород. Там супруга Байдена встретилась с женой президента Украины Еленой Зеленской.

В пятницу, 17 июня, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на территории Украины может привести к третьей мировой войне из-за действий Соединенных Штатов, передавших Киеву вооружения на миллиарды долларов. Он подчеркнул, что при этом союзники Штатов оказывают помощь Киеву в значительно меньшем размере.

До этого сообщалось, что рейтинг одобрения Байдена достиг рекордно низких показателей (36 процентов) из-за инфляции в США. По данным опроса, 59 процентов граждан Америки недовольны президентством Байдена.