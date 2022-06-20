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Отдыхающие в Крыму нашли тело унесенного в море на матрасе четырехлетнего мальчика

Евгений Белоусов
Происшествия
Отдыхающие в Крыму нашли тело унесенного в море на матрасе четырехлетнего мальчика
Фото: Pixabay

Тело четырехлетнего ребенка, которого на прошлой неделе унесло на матрасе в открытое море, обнаружили на берегу в Сакском районе Крыма. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает со ссылкой на источник в экстренных службах Life.

Тело мальчика прибило к берегу в двух километрах левее от самого места трагедии. Страшную находку обнаружили отдыхающие на пляже и сообщили в службу 112.

Уточняется, что поиски тела пятилетней девочки, которую также унесло в открытое море, все еще продолжаются, передает Life.

Об исчезновении детей стало известно 13 июня. По данным следствия, детей унесло в открытое море накануне. Отмечается, что на пляже отсутствовали предупреждающие знаки о запрете или ограничении купания. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как позднее рассказал отец погибшего мальчика, трагедия произошла из-за сильного ветра. По его словам, детей просто не успели спасти, из-за сильного ветра и течения их быстро унесло далеко от берега. Кроме того, спасатели прибыли на место происшествия лишь спустя полтора часа после случившегося, когда шансов спасти детей уже не осталось.

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