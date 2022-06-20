Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Ни на что не способны: стали известны имена женщин, у которых нет никаких талантов

Евгений Белоусов
Общество
Ни на что не способны: стали известны имена женщин, у которых нет никаких талантов
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Даже настоящим гениям приходится годами оттачивать свое мастерство, чтобы достичь успеха. Однако есть и такие, кто родился совершенно без каких-либо способностей. Эзотерики назвали четыре женских имени, обладательницы которых буквально ни на что не способны.

Женщины по имени Амелия компенсируют отсутствие талантов небывалой харизмой и очарованием. Пусть они ничего не умеют, зато обладают обширными связями и любящими мужьями.

Каролина, она же «королева», всегда рассчитывает на смекалку и красоту, нежели на таланты. С самого детства обладательницы этого имени осознали, что достаточно быть красивыми и ухоженными, чтобы все их мечты сбывались. Они не забивают голову лишними проблемами и мыслями.

Обладательницы имени Дарина привыкли спокойно плыть всю жизнь по течению. Такие женщины не могут похвастаться талантами, но зато они общительны и любопытны. Кроме того, их отличает храбрость, Дарины не боятся браться за что-то новое.

Щедрая простушка Нина тоже не может похвастаться какими-нибудь талантами. Однако это ничуть не мешает ей по-настоящему радоваться жизни. Такие женщины остальным кажутся несколько приземленными. Для Нины важно просто найти себе хорошего и надежного мужчину, с которым она сможет завести семью, передает Life.

До этого стали известны четыре женских имени, обладательницы которых склонны к алкоголизму.

Имена навыки и умения Женщины
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте