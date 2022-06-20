Ни на что не способны: стали известны имена женщин, у которых нет никаких талантов

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Даже настоящим гениям приходится годами оттачивать свое мастерство, чтобы достичь успеха. Однако есть и такие, кто родился совершенно без каких-либо способностей. Эзотерики назвали четыре женских имени, обладательницы которых буквально ни на что не способны.

Женщины по имени Амелия компенсируют отсутствие талантов небывалой харизмой и очарованием. Пусть они ничего не умеют, зато обладают обширными связями и любящими мужьями.

Каролина, она же «королева», всегда рассчитывает на смекалку и красоту, нежели на таланты. С самого детства обладательницы этого имени осознали, что достаточно быть красивыми и ухоженными, чтобы все их мечты сбывались. Они не забивают голову лишними проблемами и мыслями.

Обладательницы имени Дарина привыкли спокойно плыть всю жизнь по течению. Такие женщины не могут похвастаться талантами, но зато они общительны и любопытны. Кроме того, их отличает храбрость, Дарины не боятся браться за что-то новое.

Щедрая простушка Нина тоже не может похвастаться какими-нибудь талантами. Однако это ничуть не мешает ей по-настоящему радоваться жизни. Такие женщины остальным кажутся несколько приземленными. Для Нины важно просто найти себе хорошего и надежного мужчину, с которым она сможет завести семью, передает Life.

До этого стали известны четыре женских имени, обладательницы которых склонны к алкоголизму.